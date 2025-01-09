Госдума в январе рассмотрит вопрос о защите граждан от деструктивного контента

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в январе будет рассмотрен вопрос о защите граждан от деструктивного контента.

"В январе планируем принять решение о защите граждан, в первую очередь, детей от деструктивного контента", - написал Володин в своем телеграм-канале в четверг.

Он отметил, что "поступают обращения: много в видеоиграх встречается сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей".

Ранее соответствующую тему на пленарном заседании подняла депутат Яна Лантратова.

"Давайте мы подумаем, как нам правильно будет рассмотреть. Здесь точно надо попросить подключиться ряд профильных комитетов, которые в этот спектр должны войти", - прокомментировал тогда председатель Госдумы выступление Лантратовой.

Володин попросил подключиться к вопросу вице-спикера Госдумы Анну Кузнецову с участием комитета по защите семьи, комитета по делам молодежи, комитета по экономической политике.