За сутки на курском направлении ВСУ потеряли более 350 военнослужащих

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Потери украинской армии на курском направлении за сутки составили свыше 350 военных, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 51 200 военнослужащих", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, также уничтожены танк, четыре боевые машины пехоты, пять бронетранспортеров, 12 боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, семь минометов, станция радиоэлектронной борьбы и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.

Как отмечается, всего на курском направлении армия Украины потеряла 297 танков, 228 боевых машин пехоты, 166 бронетранспортеров, 1 533 боевые бронированные машины, 1 449 автомобилей, 354 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 92 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.