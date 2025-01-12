Пожар тушат в офисе сервисного центра "Камаз" в Ставрополе

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют возгорание в административном здании сервисного центра "Камаз" в Ставрополе, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ставропольскому краю в воскресенье.

Возгорание было локализовано на 300 квадратных метрах.

Отмечается, что подразделения работают по 2-му рангу. Погибших и пострадавших нет. Эвакуирован один человек.



Ранее сообщалось, что на территории сервисного центра торгово-финансовой компании "Камаз" загорелся фасад административного здания.