Лавров и глава МИД Турции обсудили вопросы энергетической безопасности

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг Украины и Сирии, уделили внимание необходимости не допустить действий, направленных на создание рисков для обеспечения энергетической безопасности, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в воскресенье.

"Главы внешнеполитических ведомств в развитие регулярного доверительного диалога обменялись мнениями о международных и региональных проблемах, в том числе в контексте ситуации вокруг Украины. Особое внимание было уделено необходимости не допустить действий, направленных на создание рисков для обеспечения энергетической безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Лавров и Фидан также обсудили дальнейшие шаги в поддержку сирийского урегулирования путем организации инклюзивного национального диалога с участием всех политических и этноконфессиональных сил Сирии и всех "внешних игроков", способных содействовать поиску соответствующих договоренностей", - отмечают на Смоленской площади.