Будапешт счел атаку на "Турецкий поток" нарушением суверенитета использующих его стран

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Попытки Украины атаковать дронами компрессорную станцию "Русская", которая обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку", следует рассматривать в контексте нарушения суверенитета использующих этот трубопровод стран, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Безопасность энергоснабжения - это вопрос суверенитета, поэтому любые действия, угрожающие безопасности нашего энергоснабжения, должны рассматриваться как посягательство на суверенитет", - написал Сийярто в соцсети Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

По словам Сийярто, "Турецкий поток" является "незаменимым для газоснабжения Венгрии и Центральной Европы".

"Этот маршрут надежно функционирует уже много лет. И транспортные компании, и страны транзита соблюдают договорные обязательства. (...) Мы ожидаем, что безопасность и функциональность этого маршрута будут соблюдаться всеми", - добавил Сийярто.

Ранее в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что в субботу, 11 января, Украина пыталась атаковать дронами компрессорную станцию в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку". Все девять украинских беспилотников сбиты, пострадавших и разрушений нет, заявили в военном ведомстве.