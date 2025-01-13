Минобороны РФ сообщило об отражении пяти контратак ВСУ на курском направлении

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" в Курской области за сутки отразили пять контратак подразделений вооружённых сил Украины, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Отражены пять контратак противника", - сказано в сообщении.

В ходе боёв подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, четырёх механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Косица, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Свердликово и Черкасское Поречное, говорится в сводке.

По данным Минобороны, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Бондаревка, Дмитрюков, Кругленькое, Первый Княжий, Мартыновка, Меловой, Михайловка, Николаево-Дарьино, Никольский, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Ободы и Юнаковка в Сумской области.