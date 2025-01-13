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Матвиенко заявила о готовности РФ обсудить с делегацией Словакии вопрос по Украине

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Россия может обсудить с приехавшей парламентской делегацией Словакии вопрос по Украине, если гости захотят его поднять, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Делегация парламента Словакии приехала для обсуждения вопросов двустороннего взаимодействия, налаживания связей, взаимовыгодного сотрудничества. Думаю, что переговоры будут идти в основном на эту тему", - сказала Матвиенко журналистам в понедельник.

"Что касается Украины, зависит от словацких депутатов, если они посчитают необходимым это обсуждать, мы готовы высказать ещё раз наши подходы, которые неоднократно озвучивал наш президент, условия мирных переговоров", - подчеркнула она.

Валентина Матвиенко Словакия Украина
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