Мишустин освободил Левина от должности замминистра сельского хозяйства РФ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Сергея Левина от должности заместителя министра сельского хозяйства.

Соответствующее распоряжение подписано 10 января 2025 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Левин работал в Минсельхозе с конца мая 2015 года и курировал вопросы международного сотрудничества. До прихода в Минсельхоз он возглавлял "Объединенную зерновую компанию" (2009-2012 гг.), в 2012-2015 гг. был референтом Дмитрия Медведева, который в те годы занимал пост главы правительства РФ.