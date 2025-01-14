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Теплая зима на европейской части РФ ухудшает состояние посевов озимого зерна

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Теплая погода, установившаяся на значительной территории европейской части РФ, будет ухудшать агрометеорологические условия для перезимовки озимых зерновых культур, сообщает Гидрометцентр.

Из-за более теплой, чем обычно погоды, посевы будут непродуктивно расходовать сахара на дыхание, поясняется в сообщении.

Метеорологи также предупреждают о неблагоприятных условиях для накопления влаги к весне из-за того, что осадки в ряде южных регионов ожидаются меньше, чем обычно.

В целом же в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях условия для зимовки озимых культур будут вполне удовлетворительными, в наиболее теплые дни возможен рост озимых.

В большинстве земледельческих районов Урала и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур будут преимущественно удовлетворительными.

Гидрометцентр
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