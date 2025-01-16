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Ослабленным озимым в России угрожают возможные морозы

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Ситуация на полях озимых культур, несмотря на то что посевы находятся в ослабленном состоянии, нормальная, но при малоснежной зиме угрозу могут представлять морозы, заявил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сейчас происходит нормальная вегетация озимых. Да, они, конечно, ослаблены, но если морозов не будет, то ничего страшного не произойдет", - сказал он, объяснив, что состояние озимых во многом связано с тем, что во время сева была засуха.

"Очень редкий случай, когда семена озимых попадали в очень сухую землю. Как говорят работники сельского хозяйства, в пыль. На европейской территории была сильнейшая засуха. И в августе, и в сентябре, и в октябре был дефицит осадков. Поэтому они в ослабленном виде", - добавил он.

Вильфанд отметил, что в настоящее время отсутствие снега позитивно для озимых. При теплой погоде и высоком снежном покрове им бы грозило выпревание. "Но опасность заключается в сильных морозах. Сейчас ситуация даже улучшается по сравнению с той, что была в декабре. Но повторю - если не будет сильных морозов", - предупредил он, заявив, что они не исключаются.

Пока же на юге европейской части России, в Краснодарском крае, на Ставрополье и в других зернопроизводящих регионах ситуация нормальная, считает он.

Комментируя ноябрьские данные Гидрометцентра о том, что 37% посевов озимых находятся в неудовлетворительном состоянии, Вильфанд сообщил, что информация об озимых предоставляется в ноябре и феврале. "Сейчас идет анализ ситуации", - уточнил он.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Ставрополье Краснодарский край
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