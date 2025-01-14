Минюст предложил увеличить размеры штрафов в связи с инфляцией по 36 статьям УК

Размеры штрафов, предусмотренных в качестве основного вида наказания санкциями ряда статей УК, не пересматривались более 20 лет

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Минюст РФ предложил существенно - в некоторых случаях кратно - увеличить в связи с инфляцией размеры штрафов по 36 статьям УК РФ в сфере экономики.

Соответствующий законопроект размещен во вторник на сайте проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предлагается актуализировать размеры штрафов, установленные в санкциях 36 составов преступлений, на уровень инфляции, накопленной с момента установления их действующих размеров, что позволит обеспечить соответствие наказания характеру и степени общественной опасности деяний", - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов документа, "внесение предлагаемых законопроектом изменений позволит адаптировать размеры штрафов, установленные за преступления в сфере экономики, нарушение авторских и смежных прав и причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, к современным социально-экономическим реалиям".

По данным министерства, размеры штрафов, предусмотренных в качестве основного вида наказания санкциями некоторых статей УК РФ, не пересматривались более 20 лет.

В Минюсте считают, что "предлагаемая законопроектом индексация размеров штрафов может оказать в условиях текущей экономической обстановки положительное влияние на поступление доходов федерального бюджета".

Так, предлагается, в статье 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав) повысить штрафы с 200 тыс. до 1 млн рублей и с 500 тыс. до 2,5 млн рублей.

В статье 159 УК РФ (мошенничество) - с 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

В статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) - с 300 тыс. до 1,5 млн рублей.

В статье 175 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) - с 80 тыс. до 400 тыс. рублей.

В статье 186 УК РФ (незаконный оборот поддельных денег или ценных бумаг) - с 1 млн до 5 млн рублей.