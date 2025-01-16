Расходы на пенсионное обеспечение граждан в новых регионах рассмотрят на заседании правительства РФ

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит вопрос выделения средств на пенсионное обеспечение граждан, проживающих в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской области и Херсонской области, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В материалах к заседанию значится пункт: О внесении изменений в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, предусматривающих выделение Минстрою России в 2025 году зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области.

"Проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение расходов, связанных с пенсионным обеспечением граждан, проживающих на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области, в соответствии с законодательством данных субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении.