РКН в 2024 г. удалил или заблокировал почти 800 тыс. материалов с запрещенным контентом

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) за весь прошлый год удалил или заблокировал в интернете почти 800 тыс. запрещенных в РФ материалов, что почти на 20% больше, чем в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В IV квартале 2024 года Роскомнадзор совместно с профильными ведомствами удалил либо заблокировал свыше 228 тыс. материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией. Всего за 2024 год - почти 800 тыс., что на 19% больше, чем в прошлом году", - сказано в релизе, опубликованном в пятницу.

РКН уточняет, что блокировка или удаление запрещенного контента велась как в рамках реализации статей закона "Об информации", так и в ходе рабочего взаимодействия с администрациями соцсетей (30,3 тыс. интернет-страниц было удалено именно таким образом). По данным РКН, на основании судебных решений и решений уполномоченных органов было удалено 179 тыс. интернет-страниц.

По информации ведомства, в IV квартале прошлого года было удалено или заблокировано 5,8 тыс. материалов с заведомо недостоверной информацией (так называемыми фейками) о Вооруженных силах РФ, что является самым низким показателем за год: в III квартале их было 8,6 тыс., во II кв. - 6,2 тыс., в I кв. - 6,3 тыс.

За ЛГБТ-пропаганду (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ - ИФ), пропаганду педофилии и смены пола было удалено или заблокировано в IV кв. 9,6 тыс. материалов, что чуть больше, чем за предыдущий период (9,1 тыс. в III кв.), но значительно меньше, чем в первой половине года (I кв. - 15,4 тыс., II кв. - 11,2 тыс. материалов).

Больше всего заблокированных или удаленных материалов в IV кв. 2024 года относится к детской порнографии и так называемому пронаркотическому контенту - 19,5 тыс. (против 28,5 тыс. в III кв.) и 36,1 тыс. (в III кв. - 32,2 тыс.) соответственно.

Количество материалов с так называемым суицидальным контентом в IV кв. 2024 года составило 12,9 тыс. против 11,2 тыс. кварталом ранее (во II кв. - 5,1 тыс., в I кв. - 4,6 тыс.).

Число удаленных или заблокированных страниц с материалами экстремистского или террористического характера составило в последнем квартале года всего 7,9 тыс. против 13,4 тыс. в III кв. и по 13,5 тыс. в двух первых четвертях ушедшего года.