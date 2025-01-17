Поиск

РКН в 2024 г. удалил или заблокировал почти 800 тыс. материалов с запрещенным контентом

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) за весь прошлый год удалил или заблокировал в интернете почти 800 тыс. запрещенных в РФ материалов, что почти на 20% больше, чем в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В IV квартале 2024 года Роскомнадзор совместно с профильными ведомствами удалил либо заблокировал свыше 228 тыс. материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией. Всего за 2024 год - почти 800 тыс., что на 19% больше, чем в прошлом году", - сказано в релизе, опубликованном в пятницу.

РКН уточняет, что блокировка или удаление запрещенного контента велась как в рамках реализации статей закона "Об информации", так и в ходе рабочего взаимодействия с администрациями соцсетей (30,3 тыс. интернет-страниц было удалено именно таким образом). По данным РКН, на основании судебных решений и решений уполномоченных органов было удалено 179 тыс. интернет-страниц.

По информации ведомства, в IV квартале прошлого года было удалено или заблокировано 5,8 тыс. материалов с заведомо недостоверной информацией (так называемыми фейками) о Вооруженных силах РФ, что является самым низким показателем за год: в III квартале их было 8,6 тыс., во II кв. - 6,2 тыс., в I кв. - 6,3 тыс.

За ЛГБТ-пропаганду (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ - ИФ), пропаганду педофилии и смены пола было удалено или заблокировано в IV кв. 9,6 тыс. материалов, что чуть больше, чем за предыдущий период (9,1 тыс. в III кв.), но значительно меньше, чем в первой половине года (I кв. - 15,4 тыс., II кв. - 11,2 тыс. материалов).

Больше всего заблокированных или удаленных материалов в IV кв. 2024 года относится к детской порнографии и так называемому пронаркотическому контенту - 19,5 тыс. (против 28,5 тыс. в III кв.) и 36,1 тыс. (в III кв. - 32,2 тыс.) соответственно.

Количество материалов с так называемым суицидальным контентом в IV кв. 2024 года составило 12,9 тыс. против 11,2 тыс. кварталом ранее (во II кв. - 5,1 тыс., в I кв. - 4,6 тыс.).

Число удаленных или заблокированных страниц с материалами экстремистского или террористического характера составило в последнем квартале года всего 7,9 тыс. против 13,4 тыс. в III кв. и по 13,5 тыс. в двух первых четвертях ушедшего года.

Роскомнадзор РКН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Частные пилоты просят отложить создание отдельного воздушного пространства для дронов

Частные пилоты просят отложить создание отдельного воздушного пространства для дронов

Отстраненный владелец "Главпродукта" подал три иска в Арбитражный суд Москвы

Бывшим адвокатам Навального суд назначил от 3,5 до 5,5 лет колонии

Бывшим адвокатам Навального суд назначил от 3,5 до 5,5 лет колонии

Израиль и ХАМАС заключили перемирие. Надолго ли?

Израиль и ХАМАС заключили перемирие. Надолго ли?

Минкультуры подтвердило смену руководства ГМИИ имени Пушкина

Минкультуры подтвердило смену руководства ГМИИ имени Пушкина

По заявлению самарского губернатора возбуждено дело о коррупции в футболе

По заявлению самарского губернатора возбуждено дело о коррупции в футболе

Суд отказал инвестору, оставшемуся "за бортом" обмена "Яндекса"

Новым директором ГМИИ имени Пушкина назначена Ольга Галактионова

Новым директором ГМИИ имени Пушкина назначена Ольга Галактионова

Всемирный банк ждет роста ВВП России в 2025 году на 1,6%

Россиян, пребывающих в запасе, призывают на военные сборы в 2025 году

Россиян, пребывающих в запасе, призывают на военные сборы в 2025 году
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2112 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе253 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5704 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });