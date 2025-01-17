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Комитет Думы поддержал полный перенос в Россию маркировки импортного алкоголя

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экономической политике поддержал законопроект о полном переносе с 1 марта 2026 года маркировки импортной алкогольной продукции на территорию России, что должно упростить процедуру ввоза и контроля качества. Законопроект № 776652-8 правительство внесло в палату в ноябре.

В РоссииИмпортный алкоголь с марта-2026 предложено маркировать только на территории РоссииЧитать подробнее

Сейчас маркировать импортный алкоголь на складах в России можно только в рамках эксперимента в отдельных регионах страны.

В заключении комитет напоминает, что по правилам маркировки, утвержденным правительством, марки должны наноситься на алкогольную продукцию до ее ввоза в страну, но из-за неблагоприятной геополитической ситуации, связанной с действиями государств, где традиционно проводилась маркировка алкогольной продукции (Польша, Латвия, Литва, Эстония), законопроект предлагает с 1 марта 2026 года проводить маркировку импортного алкоголя специальными федеральными марками на территории России на постоянной основе. Также предполагается, что правительство установит требования к местам маркировки и правила перемещения алкогольной продукции от границы до мест маркировки.

"Вносимые законопроектом изменения позволят снять риски введения недружественными странами запрета на маркировку федеральными специальными марками алкогольной продукции на их территории, а также создать новые инфраструктурные объекты и рабочие места на территории РФ", - говорится в заключении.

Законопроект также предлагает отменить статью, касающуюся эксперимента по маркировке импортного алкоголя на таможенных складах в России, который проводится с 1 июня 2021 года и должен завершиться 31 мая 2026 года. Его начали с Калининградской области, затем правительство получило право распространять его на другие регионы страны. Сейчас в нем принимают участие 11 регионов. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Краснодарский край, а также Брянская, Владимирская, Калининградская, Псковская и Смоленская области. Организации-импортеры и владельцы складов участвуют в эксперименте на добровольной основе.

В пояснительных материалах говорится, что под данным на I квартал 2024 года 157 из 195 импортеров (80,5% от общего числа) участвуют в этом эксперименте. В работе задействован 31 таможенный склад и 19 складов временного хранения, что позволяет маркировать 17% всей ввозимой алкогольной продукции.

Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 21 января, рекомендуемый срок внесения поправок в законопроект - 19 февраля.

Госдума Эстония Литва
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