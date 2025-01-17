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РФ и Иран договорились не помогать агрессорам в их действиях против одной из стран

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Россия и Иран договорились, что в случае агрессии в отношении одной из этих стран, другая не будет оказывать помощь агрессору, сообщает сайт Кремля.

"В случае если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется агрессии, другая Договаривающаяся Сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава Организации Объединенных Наций и других применимых норм международного права", - говорится в подписанном в пятницу договоре о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном.

Документ опубликован на сайте Кремля. В соответствии с ним Россия и Иран договорились не допускать использования своих территорий "в целях поддержки сепаратистских движений и иных действий, угрожающих стабильности и территориальной целостности" друг друга.

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