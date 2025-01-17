Минобороны сообщило об уничтожении семи украинских дронов над Брянской областью

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили семь украинских беспилотников над Брянской областью.

"17 января т.г. в период с 21:10 до 21:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным губернатора Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о пожаре на предприятии в регионе в результате попадания БПЛА.