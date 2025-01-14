Более 40 домов повреждены в Брянской области в результате ракетной атаки ВСУ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о последствиях ночного ракетного удара по территории региона со стороны Украины.

"Пострадавших нет. При уничтожении ракет их обломками нанесен ущерб гражданскому имуществу в Брянском районе и городе Сельцо: один дом уничтожен полностью, 42 домовладения получили разрушения", - написал глава региона в своем телеграм-канале во вторник.

Богомаз пообещал оказать пострадавшим необходимую помощь. "Будет оказана вся необходимая материальная помощь по восстановлению имущества", - отметил губернатор.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина в ночь на вторник попыталась нанести удар шестью ракетами ATACMS, шестью ракетами Storm Shadow и 31 беспилотником по объектам в Брянской области, все они были сбиты.