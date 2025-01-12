Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Брянскую область

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В результате удара по Карачаевскому району погибла женщина, еще одна получила ранения, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в воскресенье.

"В результате удара по Карачевскому району, к сожалению, погибла женщина (...) Еще одна местная жительница ранена, она уже доставлена в больницу, где ей оперативно оказывают квалифицированную медицинскую помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, повреждено несколько домовладений, добавил губернатор.

Позднее Богомаз сообщил об уничтожении одного дрона ВСУ над территорией области. Как он написал в телеграм-канале, пострадавших и разрушений нет.