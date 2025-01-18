Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 46 дронов ВСУ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В ночь на субботу над шестью российскими регионами уничтожено 46 украинских беспилотников: 18 над Брянской, 11 над Курской и семь над Калужской областями, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов: 18 БпЛА - над территорией Брянской области, 11 БпЛА - над территорией Курской, семь БпЛА - над территорией Калужской", - сказано в сообщении министерства.

Также, по информации ведомства, пять дронов уничтожено над Тульской, три - над Белгородской и два - над Воронежской областями.