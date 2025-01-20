Трамп намерен в ближайшие дни обсудить с Путиным Украину

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп поручил своей команде организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в течение нескольких дней после его приведения к присяге", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "одной из целей беседы должно стать обсуждение вопросов о проведении личной встречи в ближайшие месяцы", чтобы попытаться положить конец военным действиям на Украине.

CNN пишет, что Трамп и его команда "надеются быстро начать работу над планом урегулирования (украинского конфликта - ИФ), который можно будет реализовать в течение первых месяцев его президентства, в том числе путем прямого разговора с Путиным".