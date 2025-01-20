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Путин заявил о готовности России к диалогу с новой администрацией США по Украине

Путин заявил о готовности России к диалогу с новой администрацией США по Украине
Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия готова к диалогу с новой американской администрацией по Украине, но нужно устранить первопричину кризиса, а целью урегулирования должен стать долгосрочный мир, а не краткое перемирие, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь - устранить первопричины кризиса", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в понедельник.

"Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе", - добавил Путин.

Владимир Путин США Украина
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