Путин заявил о готовности России к диалогу с новой администрацией США по Украине

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия готова к диалогу с новой американской администрацией по Украине, но нужно устранить первопричину кризиса, а целью урегулирования должен стать долгосрочный мир, а не краткое перемирие, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь - устранить первопричины кризиса", - сказал он на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в понедельник.

"Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе", - добавил Путин.