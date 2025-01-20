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Госдума рассмотрит законопроект о повышении качества медицинской помощи

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Госдума рассмотрит на этой неделе законопроект о повышении качества медицинской помощи, который предусматривает, в частности, разработку программ дополнительного медицинского образования только Министерством здравоохранения, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Законопроект предлагает разработку и утверждение типовых дополнительных профессиональных программ медицинского образования закрепить только за Минздравом.

Также предусматривается обязанность для организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере медицины, получить соответствующие заключения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. В противном случае будет обеспечен перевод обучающихся в другие образовательные организации, отметил Володин.

Кроме того, предлагается запретить применение исключительно электронного и дистанционного обучения при реализации основных программ среднего медицинского и фармацевтического образования.

По его мнению, "врачам, среднему медперсоналу необходимо повышать свою квалификацию, чтобы применять при лечении новые технологии и методы диагностики".

Он отметил, что одной из проблем в этой сфере является то, что "в большинстве случаев этим занимаются коммерческие организации, не имеющие необходимой инфраструктуры, аттестованных преподавателей и клинической базы для прохождения обучения". "Они предлагают получать дипломы и удостоверения о переподготовке практически не выходя из дома. Это, безусловно, негативно влияет на качество медицинской помощи", - считает Володин.

Вячеслав Володин Госдума Минздрав
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