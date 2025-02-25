Дума приняла закон о запрете дистанционного обучения в медицине и фармацевтике

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Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон о запрете использования электронного и дистанционного обучения в медицине и фармацевтике, за исключением случаев, определенных федеральными государственными стандартами.

Закон предусматривает, что реализация профессиональных образовательных программ медицинского образования и фармацевтического образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается, за исключением случаев, определенных федеральными государственными образовательными стандартами, типовыми дополнительными профессиональными программами в области охраны здоровья и осуществления фармацевтической деятельности.

Соответствующая поправка внесена председателем Госдумы Вячеславом Володиным и другими депутатами.

Законом также предусматривается, что типовые дополнительные профессиональные программы в области охраны здоровья и осуществления фармацевтической деятельности должны предусматривать требования к кадровому и материально-техническому обеспечению реализации соответствующих программ.

Соответствие указанным требованиям подтверждается заключением, предоставляемым Росздравнадзором по заявлениям таких организаций.

Заключение о соответствии такой организации указанным требованиям считается предоставленным со дня внесения уполномоченным должностным лицом Росздравнадзора записи о предоставлении соответствующего заключения в реестр заключений. Заключение действует бессрочно. Реестр заключений является общедоступным. Ведение реестра заключений осуществляется Росздравнадзором.

Сроки

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования, обязаны получить заключение не позднее 1 сентября 2026 года, предусматривает закон.

Также говорится, что такие организации продолжают осуществлять образовательную деятельность после 1 сентября 2026 года на основании имеющейся лицензии в случае, если такими организациями получено соответствующее заключение.

В случае неполучения такой организацией заключения, ее учредитель или уполномоченный им орган управления обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, предусматривает закон.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным профессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования, вправе продолжать осуществлять образовательную деятельность при условии получения не позднее 1 сентября 2026 года заключения и внесения до 1 сентября 2026 года изменения в реестр лицензий на осуществление образовательной деятельности.

В случае неполучения заключения такими организациями уполномоченный федеральный орган исполнительной власти или исполнительный орган субъекта РФ, осуществляющий полномочия по федеральному государственному контролю в сфере образования, приостанавливает действие лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам этой организации до получения заключения, говорится в законе.

Как ранее отметил, комментируя инициативу, Володин, "врачам, среднему медперсоналу необходимо повышать свою квалификацию, чтобы применять при лечении новые технологии и методы диагностики".

Вместе с тем одной из проблем в этой сфере, требующей решения, является то, что "в большинстве случаев этим занимаются коммерческие организации, не имеющие необходимой инфраструктуры, аттестованных преподавателей и клинической базы для прохождения обучения". "Они предлагают получать дипломы и удостоверения о переподготовке, практически не выходя из дома", - заявил председатель Госдумы.