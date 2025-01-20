Под контроль российских военных перешли Новоегоровка в ЛНР и Шевченко в ДНР

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Российские войска установили контроль над населенными пунктами Новоегоровка в Луганской народной республике и Шевченко в Донецкой народной республике, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской народной республики", - говорится в сообщении министерства.

По его информации, группировка нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Ямполь и Северск в ДНР.

Потери украинской армии в зоне ответственности группировки "Запад" составили до 400 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожен полевой склад боеприпасов, сообщили в военном ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Шевченко Донецкой народной республики", - заявило Минобороны РФ.

По его данным, группировка нанесла поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Новоелизаветовка, Нововасилевка, Лысовка и Славянка в ДНР. ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Центр" до 545 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дачное, Федоровка, Подольское, Николаевка и Майское Донецкой народной республики", - сообщили в министерстве обороны.

Потери ВСУ на этом участке, по данным российских военных, составили более 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и автомобиль. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Новый Комар, Богатырь Донецкой народной республики, Гуляйполе и Новодаровка Запорожской области", - сообщило военное ведомство.

На этом участке потери украинских сил составили до 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и две самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции, сказали в Минобороны.

Там сообщили, что подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Токаревка, Антоновка, Дарьевка Херсонской области и Каменское Запорожской области. Армия Украины потеряла здесь до 65 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

На харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск. Здесь ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы, сказали в Минобороны РФ.