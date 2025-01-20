Комитет Думы рекомендовал к I чтению законопроект о внесудебном взыскании налогов и штрафов

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении внесудебного порядка взыскания налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

По данным Судебного департамента при Верховном Суде с 2016 по 2023 год мировые судьи ежегодно выносили около 6 млн судебных приказов по административным делам о взыскании налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты.

Для отмены судебного приказа должнику достаточно направить в суд немотивированные возражения относительно его исполнения. При этом отменяется ежегодно лишь около 5% от общего числа вынесенных мировыми судьями судебных приказов.

"В таких условиях функция по осуществлению правосудия фактически сводится к констатации наличия задолженности и санкционированию принудительного исполнения. Это создает существенную нагрузку и, как следствие, приводит к затягиванию сроков рассмотрения иных дел", - сказал журналистам председатель думского комитета Павел Крашенинников.

Законопроект № 782240-8 предлагает внесудебный порядок взыскания налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов на основании решения налогового органа. Одновременно устанавливается, что при наличии возражений налогоплательщика налоговым органом может быть предъявлено административное исковое заявление о взыскании задолженности.

При этом положения Кодекса административного судопроизводства (КАС), регулирующие рассмотрение административных исковых заявлений о взыскании обязательных платежей и санкций, сохраняют силу и будут применяться для взыскания задолженности при наличии возражений должников, предусматривает законопроект. Кроме того, у должника есть возможность оспаривания действий и решений налоговых органов.