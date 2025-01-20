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В МВД считают актуальным введение ответственности за некачественные миграционные услуги

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В МВД считают актуальным введение ответственности за некачественные миграционные услуги, ежегодно ведомство предоставляет 65 миллионов госуслуг в сфере миграции, сообщил в Госдуме замминистра внутренних дел Игорь Зубов.

"Ежегодно МВД России предоставляется более 65 миллионов государственных услуг в сфере миграции, из которых порядка 27 миллионов услуг оказывается иностранным гражданам и лицам без гражданства", - сказал он.

Он также сообщил, что паспортно-визовым сервисом МВД (ФГУП ПВС) по миграции за 11 месяцев 2024 года оказано 8,5 млн услуг.

"Соответственно введение ответственности за некачественно оказанные услуги представляется актуальным", - считает Зубов, комментируя правительственный законопроект № 782240-8 о введении административной ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований к оказанию государственных услуг или исполнении функций в сфере миграции.

Норма касается ФГУП ПВС МВД России и уполномоченной организации города федерального значения Москвы - ГБУ "Многофункциональный миграционный центр" Москвы.

Согласно проекту закона совершение действий (бездействие), повлекших непредоставление или несвоевременное предоставление услуги заявителю либо неисполнение или несвоевременное исполнение указанными предприятием и организацией государственной функции, повлечет наложение административного штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Нарушение этими предприятием и организацией порядка взаимодействия с МВД при оказании содействия в осуществлении отдельных полномочий и при предоставлении государственных услуг и исполнении функций в сфере миграции повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на иных работников - от 1 тысячи до 1500 рублей.

Повторное совершение упомянутых правонарушений повлечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей либо дисквалификацию сроком на шесть месяцев; на иных работников - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей либо дисквалификацию сроком на шесть месяцев.

Комитет рекомендовал Думе принять этот проект закона в первом чтении.

МВД Госдума Игорь Зубов
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