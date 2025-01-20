Минобороны РФ сообщило об отражении четырех контратак ВСУ на курском направлении

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" в Курской области за сутки отразили четыре контратаки подразделений вооружённых сил Украины, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"Отражены четыре контратаки противника", - сказано в сообщении.

В течение суток, говорится в сводке, "подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гуево, Заолешенка, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Южный".

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Агроном, Викторовка, Гончаровка, Казачья Локня, Первый Княжий, Кубаткин, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Николаевка, Никольский, Суджа, Черкасское Поречное, а также Беловоды, Водолаги, Веселовка, Журавка и Храповщина в Сумской области", - сообщает Минобороны.

Потери армии Украины на курском направлении за сутки составили более 460 военнослужащих, за все время боевых действий там - свыше 53,3 тыс. человек, заявили в Минобороны РФ .

"За сутки потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 53 330 военнослужащих, 308 танков, 236 боевых машин пехоты, 175 бронетранспортеров, 1581 боевую бронированную машину, 1565 автомобилей, 378 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, за все время также уничтожены 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 94 станции радиоэлектронной борьбы, 14 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, четыре РЛС противовоздушной обороны, 31 единица инженерной и другой техники.