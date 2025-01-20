Поиск

Гидрометцентр прогнозирует ухудшение условий для посевов озимых культур в РФ

Гидрометцентр прогнозирует ухудшение условий для посевов озимых культур в РФ
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Условия для зимовки озимых культур на европейской части РФ в ближайшее время будут ухудшаться на фоне необычно теплой погоды, прогнозирует Гидрометцентр.

"На преобладающей территории европейской части России ожидается погода значительно теплее обычной, и агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур будут ухудшаться вследствие непродуктивного расхода сахаров на дыхание", - говорится в его сообщении.

В РоссииОслабленным озимым в России угрожают возможные морозыЧитать подробнее

В Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях условия для зимовки озимых культур будут вполне удовлетворительными, в наиболее теплые дни возможен рост озимых. Между тем осадков будет меньше обычного, что создает неблагоприятные условия для накопления влаги в почве к весне.

В большинстве земледельческих районов Урала и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур будут преимущественно удовлетворительными, сообщает Гидрометцентр.

Как заявлял на минувшей неделе научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в целом ситуация с озимыми в РФ нормальная, хотя они ослаблены. Но при малоснежной зиме угрозу могут представлять морозы.

Гидрометцентр
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил о готовности России к диалогу с новой администрацией США по Украине

Президентский совет выступил против возможности для ПАО не утверждать дивполитику

Регионы РФ могут получить право самостоятельно определять модель местного самоуправления

Регионы РФ могут получить право самостоятельно определять модель местного самоуправления

Ограничением иностранных слов в русском языке займется группа в Госдуме

Рособрнадзор поддержал идею о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в 5 регионах

Рособрнадзор поддержал идею о сдаче ОГЭ только по русскому и математике в 5 регионах

В администрациях 5 районов Петербурга идут обыски из-за падения сосулек на людей

В администрациях 5 районов Петербурга идут обыски из-за падения сосулек на людей
Военная операция на Украине

Под контроль российских военных перешли Новоегоровка в ЛНР и Шевченко в ДНР

Завершено следствие по делу замначальника Генштаба Шамарина

Аэропорт Ижевска возобновил работу после перерыва

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5725 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе268 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });