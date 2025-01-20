Гидрометцентр прогнозирует ухудшение условий для посевов озимых культур в РФ

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Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Условия для зимовки озимых культур на европейской части РФ в ближайшее время будут ухудшаться на фоне необычно теплой погоды, прогнозирует Гидрометцентр.

"На преобладающей территории европейской части России ожидается погода значительно теплее обычной, и агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур будут ухудшаться вследствие непродуктивного расхода сахаров на дыхание", - говорится в его сообщении.

В Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях условия для зимовки озимых культур будут вполне удовлетворительными, в наиболее теплые дни возможен рост озимых. Между тем осадков будет меньше обычного, что создает неблагоприятные условия для накопления влаги в почве к весне.

В большинстве земледельческих районов Урала и Западной Сибири агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур будут преимущественно удовлетворительными, сообщает Гидрометцентр.

Как заявлял на минувшей неделе научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в целом ситуация с озимыми в РФ нормальная, хотя они ослаблены. Но при малоснежной зиме угрозу могут представлять морозы.