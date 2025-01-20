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Главы МИД России и Армении обсудят двустороннюю повестку, темы ЕАЭС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проведёт во вторник, 21 января, переговоры с со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном, который будет находиться в российской столице с рабочим визитом, сообщил МИД России.

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"Главы внешнеполитических ведомств проведут обстоятельный обмен мнениями по всему комплексу российско-армянских отношений, сотрудничеству в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений на евразийском пространстве, актуальным сюжетам мировой повестки дня", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Согласно сообщению, в фокусе внимания министров "будет положение дел на Южном Кавказе с прицелом на достижение сбалансированной нормализации между Арменией и Азербайджаном".

"Рассчитываем, что предстоящая встреча пройдет в конструктивном ключе, поможет продвинуть практические вопросы взаимодействия, поспособствует укреплению безопасности и стабильности в Закавказье", - отмечает МИД России.

ЕАЭС Сергей Лавров Армения Ереван
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