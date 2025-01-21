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Начинается приём заявок через Госуслуги на IT-отсрочку от службы в армии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Сотрудники аккредитованных IT-компаний смогут со вторника подать заявки на отсрочку от прохождения срочной службы в армии в рамках весеннего призыва 2025 года через портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).

Как ранее сообщила пресс-служба Минцифры, с 21 января до 5 февраля сотрудники IТ-компаний смогут через Госуслуги подать заявку на отсрочку от срочной службы. При этом граждане, состоящие на воинском учёте в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к нему, смогут подать заявку до 6 марта.

Работодатель в свою очередь увидит заявки в своём личном кабинете и, если данные о сотруднике верны, подтвердит их. В случае, если специалист не отправит свои данные, организация сама сможет внести его в список на отсрочку.

После этого компании с 21 января до 9 февраля (до 11 марта - для Крайнего Севера) необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через Госуслуги (от одной организации может быть направлено несколько списков по мере их формирования).

Минцифры в свою очередь до 28 февраля (для Крайнего Севера - до 31 марта) передаст информацию в Минобороны.

Призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке с 1 апреля по 15 июля (для Крайнего Севера - с 1 мая по 15 июля), уточнила пресс-служба министерства.

Для включения в списки на отсрочку IT-специалист в возрасте от 18 до 30 лет должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2025 года (для Крайнего Севера - до 11 марта 2025 года).

Требование к периоду работы в аккредитованной IT-компании не предъявляется, если специалист устроился на работу в течение года после окончания учёбы.

Специалист должен работать по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня, иметь высшее образование по специальности из ранее утвержденного правительством перечня.

Отсрочка от срочной службы предоставлялась IT-специалистам во время весеннего и осеннего призывов в 2022-2024 годах.

Минобороны Минцифры
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