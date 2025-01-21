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Кремль еще не получал конкретных предложений по организации разговора Путина и Трампа

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Вашингтон пока не выступал с конкретными предложениями об организации телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Наш президент отметил, что, несмотря на информацию СМИ о намерении президента Трампа организовать, в частности, телефонный разговор с нами, никаких конкретных приложений на этот счет пока из Вашингтона не поступало", - сказал он журналистам после беседы Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Председатель Си Цзиньпин в общих чертах проинформировал о содержании состоявшегося 17 января телефонного разговора с президентом Трампом", - сказал Ушаков.

"Отмечена готовность устраивать отношения с США на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе, если команда Трампа действительно проявит к этому встречный интерес", - добавил он.

"С нашей стороны было отмечено, что мы готовы и открыты к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту, если соответствующие сигналы поступят из Вашингтона, - сказал также Ушаков. - Мы их подхватим и будем готовы проводить соответствующие переговоры и контакты".

Ушаков отметил, что в Москве "читают СМИ и видят по телевидению, что, дескать, администрация (Трампа) готовится к диалогу с Россией, даже появились сообщения, что Трамп дал поручение своим сотрудникам в ближайшие дни связаться с российскими представителями".

По словам Ушакова, в Кремле "готовы принять эти сигналы". "Но пока что, как я уже отметил, никаких конкретных выходов на нас, на российских представителей ещё не было", - заключил помощник президента России.

Ранее в этот день глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что президенты России и США уже заявили о готовности провести контакты на высшем уровне, так что перспектива известна.

США Сергей Лавров Си Цзиньпин Юрий Ушаков Дональд Трамп Владимир Путин Украина
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