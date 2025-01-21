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В ОАК назначен новый замгендиректора по экономике и финансам

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Заместителем генерального директора "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") по экономике и финансам назначена Ольга Осауленко, сообщили в пресс-службе ОАК.

"Длительный успешный опыт работы Ольги Осауленко в области финансово-экономического сопровождения реализации гособоронзаказа будет востребован в работе предприятий ОАК по дальнейшему наращиванию объемов производства продукции с учетом актуальных требований, а также для дальнейшего повышения эффективности финансово-экономической политики корпорации", - заявили в компании.

"Прежний руководитель финансово-экономического блока ОАК Алексей Демидов продолжит работу в контуре госкорпорации "Ростех", - сказали в ОАК.

Демидов будет заниматься инфраструктурными проектами в области гражданской авиации, которые реализует корпорация.

По официальной информации, Ольга Осауленко с 2015 года возглавляла департамент финансового мониторинга государственного оборонного заказа Минобороны. До этого она была замначальника управления Федеральной налоговой службы.

ОАК Ростех Минобороны Ольга Осауленко Алексей Демидов
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