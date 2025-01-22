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Над Ростовской областью сбито 15 беспилотников ВСУ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Средствами противовоздушной обороны сбито 15 украинских беспилотников над Ростовской областью, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в среду.

"По данным дежурных служб, в городе Красный Сулин обломки сбитого беспилотника упали на территорию частного дома, в поселке Марьино в Донецке - во двор частного дома и на территорию возле детского сада "Березка". К счастью, никто из людей не пострадал", - написал врио главы региона в своем телеграм-канале.

Разрушений нет. Территория, на которую упали обломки дронов оцеплена, ее проверят саперы. Детский сад работать в среду не будет, добавил Слюсарь.

Юрий Слюсарь Ростовская область
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