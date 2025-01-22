МЧС проведет масштабное научно-исследовательское учение в Арктике

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Научно-исследовательское учение МЧС России пройдет на территории 10 арктических регионов в конце января, сообщила пресс-служба министерства в среду.

"С 29 по 31 января 2025 года МЧС России проведет масштабные межведомственные опытно-исследовательские учения. Мероприятие состоится по поручению президента РФ Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Начало мероприятия будет положено в Архангельске. Предполагается, что участие примут 25 федеральных органов исполнительной власти, две госкорпорации и 17 крупных компаний.

"За три дня в 10 арктических регионах и в акватории Северного морского пути силы и средства МЧС РФ отработают 19 вводных. Всего будут задействованы порядка 2,2 тыс. человек и около 460 единиц техники. За ходом учений будут наблюдать специалисты в области пожарной охраны, гражданской обороны и защиты населения 25 зарубежных стран", - приводит пресс-служба слова главы МЧС Александра Куренкова.

В частности, среди вводных предстоит отработать: аварию на судне в ходе прохождения по Северному морскому пути, сход лавины на горнолыжном комплексе, аварию на железнодорожном транспорте, пожар в высотном здании при экстремально низких температурах, проведение поисково-спасательных работ при провале под лед транспорта, ликвидацию горения газовых фонтанов.

В сообщении отмечается, что в учении будут задействованы отечественные разработки, предназначенные для использования в северных широтах.

"В рамках деловой программы запланированы 22 мероприятия в очно-заочном формате. (...)С зарубежными коллегами запланированы двусторонние встречи", - добавили в министерстве.