РФ и Узбекистан подписали программу стратегического партнерства в военной сфере

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - План сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год и программа стратегического партнерства между двумя странами в военной области на 2026-2030 годы подписаны в среду в Ташкенте.

Подписи под документами поставили главы военных ведомств России и Узбекистана Андрей Белоусов и Шухрат Халмухамедов.

Церемония состоялась в рамках официального визита министра обороны РФ в Узбекистан.

По данным МО РФ, план сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год включает 50 совместных мероприятий по всем направлениям деятельности военных ведомств двух стран.