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Минприроды предлагает оценивать воздействие объектов с ТКО на природу по фоновым показателям

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Минприроды России предложило оценивать негативное воздействие на окружающую среду объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) по фоновым значениям, а не общим нормативам. Проект постановления правительства, разработанный министерством, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в среду.

Общественное обсуждение проекта продлится до 18 февраля.

"Предлагаемые изменения предусматривают для хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих объекты размещения отходов производства и потребления (далее - ОРО), более доступный механизм подтверждения исключения негативного воздействия на окружающую среду", - говорится в пояснительной записке к документу.

По информации пресс-службы Минприроды России, в частности, "для обоснования факта воздействия планируется использовать фоновые физические, химические или биологические показатели, которые сформировались на конкретной территории, отражают естественное состояние природной среды, безопасное для экологии и здоровья человека".

"На данный же момент при подтверждении, что объект не влияет негативно на природу, используются общие нормативы качества окружающей среды", - говорится в сообщении министерства.

В рамках предлагаемых правил, как и прежде, собственники полигонов обязаны передавать в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) данные о результатах мониторинга, основанного на результатах проб воздуха на границах земельного участка, сточных вод, поступающих в водные объекты, в том числе и подземные, отмечает пресс-служба Минприроды.

В течение 30 дней Роспироднадзор будет сопоставлять отчёты компаний с данными Росгидромета о состоянии окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в пределах его влияния на экологию. "Решение о подтверждении исключения влияния на природу будет выдаваться в недельный срок исключительно при совпадении данных мониторинга компаний и природоохранных служб", - сказано в релизе.

Документ обновлен по поручению правительства РФ, согласно которому необходимо переиздавать вступившие в силу до 1 января 2020 года акты.

Минприроды РФ
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