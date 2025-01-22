Профсоюзы поспорили с ГК по ОрВД из-за условий нового коллективного договора

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Единый представительный орган (ЕПО) работников ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, подведомственна Росавиации) не поддержал проект коллективного договора предприятия на 2025-2028 годы, сообщил гендиректор ГК Андрей Булин. Его видеообращение опубликовано в телеграм-канале ГК по ОрВД.

Проект обсуждался на заседании комиссии по ведению коллективных переговоров 22 января. В нем, по словам Булина, сохраняется "основной пакет действующих льгот всем работникам".

"В предложенном проекте коллективного договора есть изменения: в части прекращения выплат дополнительных шести средних зарплат работникам, уходящим на пенсию и получившим данное право после 1 апреля 2025 года; отсутствие страховки от потери работоспособности диспетчером ОВД и работником службы ЭРТОС (эксплуатации радиотехнического оборудования и связи - ИФ). Причины, по которым мы вынуждены пойти на эти шаги, неоднократно доводились представителям работников", - сказал Булин.

Вместе с тем проектом предусмотрена выплата всем работникам премии в размере 10% с 1 апреля 2025 года, увеличение должностных окладов, добавил он. Также планируется сохранить компенсацию аренды жилья в размере 50% для молодых специалистов, имеющих эту льготу на 31 марта. Предложена компенсация больничного листа нетрудоспособности первых пяти дней в году в размере среднего заработка.

"К сожалению, ЕПО работников занял деструктивную позицию, безосновательно отказавшись согласовать наши предложения. Безусловно, у нас еще есть время для принятия данных условий в едином коллективном договоре. Однако та позиция, которую в настоящее время занимают представители работников, не позволяет надеяться на благоприятный исход", - сказал Булин.

Во избежание "роста социальной напряженности и нестабильности на предприятии", по его словам, принято решение об издании "локальных нормативных актов для закрепления социальных льгот и гарантий работников, которые в настоящее время находятся в разногласиях". Речь идет о сохранении на три года выплат дополнительных шести средних зарплат работникам, решившим уйти на пенсию, а также компенсации стоимости билета к месту проведения отпуска и обратно в том же размере и на тех же условиях, как и в 2024 году.

ЕПО работников ГК по ОрВД объединяет Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров (ФПАД), Профсоюз авиаработников радиолокации, радионавигации и связи (ПАРРиС) и Общероссийский профсоюз авиационных работников (ОПАР). В конце декабря на сайте ФПАД были опубликованы предложения ЕПО к проекту коллективного договора, которые не были согласованы профильной комиссией. Среди них - индексация оплаты труда в связи с ростом потребительских цен каждые полгода, положения в части страхования, обеспечения питанием, финансирования деятельности ветеранских организаций.

Кроме того, 21 января ФПАД опубликовал обращение ЕПО к генпрокурору Игорю Краснову: объединение просит принять меры в связи с "незаконно досрочным" прекращением коллективного договора в московском подразделении ГК по ОрВД. Этот договор, принятый в 2020 году, предусматривает "широкие социальные гарантии" для работников филиала, сказано в письме. Однако по предложению работодателя срок действия документа сокращен на 9 месяцев, до 31 марта 2025 года.

В ЕПО посчитали такое решение необоснованным, поскольку финансовое состояние ГК по ОрВД в 2024 году "значительно улучшилось": чистая прибыль составила около 20 млрд рублей. Кроме того, Трудовой кодекс не предусматривает процедуры досрочного окончания действия коллективного договора, за исключением случаев ликвидации предприятия, указано в письме.