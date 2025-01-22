Российские авиакомпании попросили Китай ускорить согласование рейсов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Представители российских авиакомпаний на встрече с делегацией посольства КНР в Москве обсудили развитие сотрудничества в сфере воздушного транспорта, сообщила Росавиация.

"Российские авиаторы обратили внимание иностранных коллег на сроки выполнения обязательных процедур для перевозчиков: прохождение аккредитации в авиационных властях Китая, подтверждение слотов в аэропортах на территории КНР, получение разрешений на выполнение регулярных полетов. Представители 15 пассажирских и грузовых авиакомпаний России, которые присутствовали на встрече, привели конкретные примеры ситуаций, требующих проработки", - сказано в сообщении.

Делегация посольствапредложила обсудить вопросы выдачи разрешений китайским авиакомпаниям для полетов между Пекином и Москвой на 2025 и 2026 годы, а также открытие грузовых авиалиний между странами.

По данным Росавиации, в осенне-зимнюю навигацию 2024-2025 года китайские авиакомпании летают в Россию с частотой 108 рейсов в неделю - при том, что до начала пандемии COVID-19 их было 85. Российские перевозчики суммарно совершают 89 рейсов в неделю в Китай, тогда как в 2019 году их было 172.