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Турпоток из РФ на китайский остров Хайнань вырос в 2024 г. в 11 раз

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Китайский остров Хайнань по итогам 2024 года принял 178 тыс. российских туристов, это в 11 раз больше, чем годом ранее, сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Национального офиса по туризму КНР в РФ.

"В 2024 году остров Хайнань принял 178 400 российских туристов. По сравнению с объемами 2023 года - 16 тыс. туристов из РФ - турпоток вырос более чем в 11 раз", - сказала глава Национального туристического офиса Китая в Москве Ван Жуй.

"В конце 2023 года "Аэрофлот" запустил рейсы по маршруту Москва - Санья, расширил географию вылетов за счет Красноярска, Владивостока, Хабаровска, Новосибирска. В августе 2024 года на Хайнань начала летать из Москвы Hainan Airlines. Итог - почти 180 тыс. россиян в 2024 году", - отметила она.

Представитель отдела международного сотрудничества департамента культуры и туризма острова Хайнань Сун Ши сообщил, что общий иностранный турпоток на Хайнань тоже вырос и превысил 1 млн человек.

"Россия является крупнейшей страной - поставщиком иностранных туристов на Хайнань. Туристические власти острова уделяют российскому рынку особое внимание. В 2025 году мы продолжим активно сотрудничать с российскими партнерами. Планируем ездить в Россию для участия в международных туристических выставках, посещать туристические агентства, размещать рекламу. Запланирована также неделя туризма и культуры на острове Хайнань, которая пройдет в рамках перекрестных годов Китая и России", - цитирует его пресс-служба ассоциации.

В 2025 году, по данным туроператоров, спрос на Хайнань продолжил расти. По итогам года рост турпотока может оказаться двукратным.

"На продажи положительно влияет наличие прямых рейсов из регионов, хорошие цены и безвизовый въезд на Хайнань, развитая курортная инфраструктура, неплохой сервис и разнообразные туристические возможности. Чаще всего россияне выбирают на Хайнане пляжный отдых, комбинированные туры с материком получаются дорогими и требуют оформления визы", - отмечают в туркомпаниях.

АТОР КНР Хайнань
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