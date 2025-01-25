Число россиян, согласных на "серую" зарплату, сократилось в 1,5 раза за 4 года

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Более четверти россиян (28%) в настоящее время готовы дать согласие на работу с так называемой "серой" зарплатой, тогда как в декабре 2020 года трудиться на таких условиях согласился бы почти каждый второй (44%), свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные на портале, показывают, что мужчины почти втрое чаще женщин соглашаются на зарплату в "конверте" - 42% против 15% респондентов соответственно.

В ходе исследования выяснилось, что готовность работать на таких условиях повышается с ростом доходов: если среди сограждан с зарплатой менее 50 тыс. руб. в месяц трудиться по "серой" схеме согласен почти каждый пятый (18%), с ежемесячным доходом от 50 000 до 99 999 руб. - почти каждый четвертый (23%), то среди респондентов, зарабатывающих от 100 тыс. руб. данные условия приемлемыми для себя считает каждый третий (33%).

В свою очередь, не согласен работать за зарплату в "конверте" почти каждый второй россиянин (47%), еще каждый четвертый (25%) затруднился определиться со своей позицией по данному вопросу, отмечают в SuperJob.ru.

Опрос проводился 14-22 января 2025 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 375 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.