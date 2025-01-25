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Кабмин упростил порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Удостоверение ветерана боевых действий в беззаявительном порядке смогут получать добровольцы, соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования, созданные по решению органов власти для содействия выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции. Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Согласно постановлению, для выдачи удостоверений в беззаявительном порядке воинская часть, на базе которой было сформировано добровольческое формирование, будет направлять все необходимые документы в военкомат того региона, где доброволец состоит на воинском учете. Военкомат должен в течение 10 дней проверить документы на соответствие установленным требованиям и принять решение о выдаче удостоверения.

Как сообщили в кабмине, "готовое удостоверение будет выдаваться самому добровольцу, его родственникам или другим лицам по доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством".

Ранее для получения удостоверения ветерана боевых действий добровольцу требовалось подать заявление.

Закон, наделяющий добровольцев статусом ветерана боевых действий, был принят в ноябре 2022 года.

Правительство РФ Михаил Мишустин
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