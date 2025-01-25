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Кабмин РФ определил новые сферы взаимодействия волонтеров с органами власти

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В России расширили перечень видов волонтерской деятельности, которая может вестись во взаимодействии с органами государственной власти; соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Теперь волонтеры и органы власти смогут совместно работать по двум новым направлениям. Первое из них включает охрану окружающей среды, деятельность на особо охраняемых природных территориях, сбережение объектов животного и растительного мира, а также предотвращение нарушений природоохранного законодательства", - говорится в сообщении на сайте правительства в субботу.

Второе направление сотрудничества - профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также предупреждение социально опасных форм поведения граждан.

В кабмине отметили, что решение позволит волонтерам более эффективно взаимодействовать с государственными органами власти, органами местного самоуправления и их подведомственными структурами.

Перечень видов волонтерской деятельности, которая может вестись при взаимодействии с государством, был утвержден в 2018 году. До сих пор туда входило четыре направления работы, предполагающих содействие добровольцам и волонтерам в оказании медицинской помощи, социальных услуг, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

В правительстве добавили, что подписанное постановление - часть плана по реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в России. Он был утвержден в феврале прошлого года.

Михаил Мишустин правительство
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