Минобороны РФ сообщило о продвижении группировки "Восток" вглубь украинской обороны

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" продвигаются в глубину украинской обороны, группировки "Запад", "Южная" и "Центр" заняли более выгодные позиции, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Константинополь, Разлив, Великая Новоселка Донецкой народной республики и Темировка Запорожской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, войска группировок "Запад", "Южная" и "Центр" заняли более выгодные позиции.