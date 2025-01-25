Камнепад в горах Дагестана оставил без газа жителей 12 сел

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Камнепад в Цумадинском районе Дагестана повредил газопровод, без газа остались жители двенадцати сел, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"В Цумадинском районе в результате камнепада на газопровод высокого давления d-325 мм прекращена подача газа 12 селам. Население пользуется остаточным газом", - говорится в сообщении.

Данный участок дороги, предназначенный для обслуживания газопровода, закрыт для проведения аварийно-восстановительных работ. Автодорожное сообщение между населенными пунктами прервано не было.