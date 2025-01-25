Поиск

Камнепад в горах Дагестана оставил без газа жителей 12 сел

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Камнепад в Цумадинском районе Дагестана повредил газопровод, без газа остались жители двенадцати сел, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"В Цумадинском районе в результате камнепада на газопровод высокого давления d-325 мм прекращена подача газа 12 селам. Население пользуется остаточным газом", - говорится в сообщении.

Данный участок дороги, предназначенный для обслуживания газопровода, закрыт для проведения аварийно-восстановительных работ. Автодорожное сообщение между населенными пунктами прервано не было.

Дагестан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин поручил создать работодателям налоговые условия для увеличения корпоративного маткапитала

Путин поручил создать работодателям налоговые условия для увеличения корпоративного маткапитала

Самолет выкатился со взлетной полосы в Хабаровском крае

Разлив мазута в Керченском проливе

Демонтаж и подъем севшего на мель танкера "Волгонефть-239" завершат к 31 марта

Демонтаж и подъем севшего на мель танкера "Волгонефть-239" завершат к 31 марта

Летевший из Стамбула в Москву самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Астрахани

Летевший из Стамбула в Москву самолет "Аэрофлота" экстренно сел в Астрахани

Что произошло за день: пятница, 24 января

Путин напомнил, что в рамках действующих на Украине законов переговоры будут нелегитимными

Путин заявил о желании встретиться с Трампом

Путин заявил о желании встретиться с Трампом
Разлив мазута в Керченском проливе

Правкомиссия признала Севастополь территорией ЧС федерального характера

Разлив мазута в Керченском проливе

Глава Минприроды заявил, что загрязнённые мазутом пляжи на Кубани очистят к лету

Глава Минприроды заявил, что загрязнённые мазутом пляжи на Кубани очистят к лету

Глава "Ростеха" анонсировал старт серийного производства МС-21 с 2026 г.

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе293 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне22 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5756 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2136 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });