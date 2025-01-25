Прорыв трубопровода произошел на горно-обогатительном комбинате в Туве

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку по факту прорыва пульпопровода на горно-обогатительном комбинате (ГОК) Кызыл-Таштыгского месторождения в Туве, сообщила в субботу пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Как отмечается, пострадавших нет.

В ходе проверки прокуратура намерена дать оценку исполнения природоохранного законодательства.

Кызыл-Таштыгское колчеданно-полиметаллическое месторождение с 2015 года осваивает ООО "Лунсин". Учредителем "Лунсин" является "Хэйлунцзянская горная компания "Цзыцзинь-Лунсин", входящая в крупную горнодобывающую группу Zijin Mining, которая осуществляет разведку и разработку месторождений меди, золота, цинка и лития, а также инженерные и технологические исследования.