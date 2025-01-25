Двоих жителей Краснодара подозревают в покушении на диверсию в Адыгее

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело о покушение на диверсию на объекте связи в Адыгее возбуждено в отношении двоих жителей Краснодара, сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Сообщается, что 16-летний и 19-летний фигуранты за вознаграждение от неустановленных представителей иностранного государства вступили в сговор, чтобы нарушить работу базовой сотовой станции ПАО "ВымпелКом" в п. Тлюстенхабль (Адыгея).

В августе 2024 года фигуранты подожгли ее, после чего направили видео заказчику и получили от него деньги.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (покушение на диверсию). Ч.2 ст. 281 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.