Российские военные применили огнеметы в Харьковской области

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российская армия применила тяжелые огнеметные системы против украинских подразделений в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Удары по украинским позициям нанесены тяжелыми огнеметными система ТОС-1А "Солнцепек" и ТОС-2 "Тосочка" группировки "Север", говорится в сообщении министерства.

"В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение термобарическими боеприпасами укрытий с живой силой и вооружением ВСУ", - заявило Минобороны РФ, опубликовав кадры ударов.

В Харьковской области барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена украинская самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", сообщили в Минобороны.