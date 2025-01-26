Мужчина погиб при обстреле ВСУ в Запорожской области

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Мирный житель Запорожской области погиб в результате обстрела со стороны Украины, сообщил в воскресенье губернатор региона Евгений Балицкий.

"В Васильевском округе при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ снаряд попал в частное подворье. К сожалению, погиб мирный житель - мужчина 1943 года рождения", - написал он в своем телеграм-канале.

Балицкий добавил, что под удар также попали населенные пункты Пологовского округа. В частности, в селе Чапаевка после атаки БПЛА поврежден трансформатор, без электричества остались 1,5 тысячи абонентов.