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В Запорожской области в результате удара дрона по школьному автобусу пострадали шестеро

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе дрон атаковал школьный автобус.

"На данный момент известно, что серьезно пострадал водитель автобуса (...) Еще пять детей получили легкие осколочные ранения", - написал Балицкий в Telegram.

Cостояние водителя оценивается как тяжелое, всем пострадавшим оказывают медпомощь. На месте работают оперативные службы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 февраля 2025 годаВоенная операция на Украине
Евгений Балицкий Запорожская область
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