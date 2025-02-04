В Запорожской области в результате удара дрона по школьному автобусу пострадали шестеро

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе дрон атаковал школьный автобус.

"На данный момент известно, что серьезно пострадал водитель автобуса (...) Еще пять детей получили легкие осколочные ранения", - написал Балицкий в Telegram.

Cостояние водителя оценивается как тяжелое, всем пострадавшим оказывают медпомощь. На месте работают оперативные службы.