Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Две легковые машины и микроавтобус с пассажирами столкнулись на трассе "Ростов-Семикаракорск-Волгодонск" в Ростовской области, сообщает госавтоинспекция региона.

На месте погибли водитель и пассажир "Лады Приора", которая обгоняла по обочине, из-за чего ее занесло. Машина врезалась в Kia Rio, а потом "Лада" выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом.

Семеро пассажиров микроавтобуса пострадали и были доставлены в больницу. Всего в автобусе ехали 16 пассажиров.